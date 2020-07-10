Большинство россиян не готовы отказаться от наличных
Опрос исследовательского центра портала Superjob показал, что большая часть россиян не готова отказаться от наличных денег. Об этом сообщило ИА RNS.
По данным информагентства, 78% опрошенных признались, что не готовы полностью отказаться от наличных денег. Респонденты объяснили, что безналичные деньги недостаточно защищены и не везде принимают безналичный расчет.
«А вот самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тысяч в месяц (по 83%)», — отмечается в исследовании.