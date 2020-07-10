Большинство россиян не готовы отказаться от наличных

По данным информагентства, 78% опрошенных признались, что не готовы полностью отказаться от наличных денег. Респонденты объяснили, что безналичные деньги недостаточно защищены и не везде принимают безналичный расчет.

«А вот самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тысяч в месяц (по 83%)», — отмечается в исследовании.