Большинство россиян назвали суррогатное материнство допустимым только при условии бездетности

Большинство россиян назвали суррогатное материнство допустимым при невозможности родить детей самостоятельно. Такого мнения придерживаются 70% участников опроса ВЦИОМ.

Еще 14% респондентов считают, что суррогатное материнство является вполне нормальным и допустимым в любой ситуации. Такое мнение чаще поддерживали опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет.

Каждый десятый россиянин (13%) выступил категорически против суррогатного материнства. Особенно категоричны в этом вопросе люди от 35 лет и старше.

Главной допустимой причиной для обращения к услуге суррогатного материнства, по мнению 78% россиян, являются противопоказания по здоровью. При этом 29% респондентов указали в качестве ключевой причины возрастные ограничения супруги к вынашиванию и рождению ребенка. Третьей причиной для суррогатного материнства, по версии 23% участников исследования, может быть неудачный опыт зачатия или вынашивания ребенка в прошлом.

Гораздо реже россияне называли в качестве мотива для обращения к суррогатной матери нежелание женщины прерывать карьеру, портить фигуру или испытывать сложности во время беременности.

По мнению 42% россиян, суррогатное материнство может быть допустимо на уровне законодательства на любой основе — как денежной, так и безвозмездной. При этом 18% опрошенных заявили, что суррогатное материнство в принципе нельзя разрешать на законодательном уровне.