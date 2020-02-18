Большинство россиян назвали себя и близких добрыми людьми

Три четверти россиян сочли себя добрыми людьми. Об этом заявили 76% респондентов. Примерно столько же опрошенных аналогично оценивают и свое окружение.

Исследование специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения показало, что чаще всего добрыми себя считают женщины (82%), молодые люди 25-34 лет (82%) и россияне среднего возраста — 35-44 лет (81%). Результаты проведенного опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Еще 75% россиян уверены, что рядом с ними находятся добряки. Из них 8% утверждают, что таким качеством обладают абсолютно все в их окружении.

Людей, которые всегда готовы помочь и поддержать, назвали добрыми 28% респондентов. Отзывчивость, небезразличие и сочувствие указали как обязательные проявления доброты 27% участников опроса.

Нельзя отнести к добрым тех, кто ведет себя так только по отношению к близким, а не к остальным людям. Подобного мнения придерживаются 72% опрошенных. О добрых поступках со стороны окружающих к себе заявили 64% россиян.

ВЦИОМ провел свой опрос 15 февраля, посвятив его Всемирному дню доброты. В телефонном интервью социологи опросили 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.