Общество 10 июля 2023, 23:54 Большинство россиян назвали неверность главной причиной для расставания «Газета.Ru»: большинство россиян назвали неверность главной причиной для расставания

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Большинство россиян, а именно 56% считают, что любовь с первого взгляда может послужить отличной основой для семьи. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Также россиян спросили и о том, что именно они понимают под семьей. Так, 55% опрошенных заявили, что для них это супруги. А еще 52% ответили, что под семьей подразумевают родителей. Наконец, 48% респондентов рассказали, что семья для них возможна только при наличии детей.

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Среди причин, по которым семьи разрушаются, большинство назвали супружескую неверность и пагубные пристрастия, добавил сайт kp.ru.

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