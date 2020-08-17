Большинство россиян назвали хорошими отношения с начальством

Каждый пятый россиянин заявил, что чувствует напряжение в отношениях с начальством. Однако многие работающие жители страны довольны тем, как складывается их общение с руководством.

Исследование о взаимоотношениях работников и руководящего персонала провел сервис «Работа.ру». О полученных результатах рассказал сайт РБК.

Если довольны отношением с начальством 80% россиян, то 20% заявили о напряжении в этой сфере. Нейтрально складывается общение с руководством у 57% респондентов, 23% опрошенных дружат со своими начальниками.

Хорошие отношения с руководителями позволяют 15% участникам исследования раньше уходить с работы, отпрашиваться или опаздывать. Премии благодаря дружбе получили 14% опрошенных, 5% — повышение.

Те, у кого не получается дружить с начальством, пожаловались, что из-за плохих отношений им не выплатили премии или сократили зарплату. Дольше на работе по этой причине вынуждены оставаться 26% респондентов, 12% лишились отгула или отпуска, 7% столкнулись с задержками выплат заработной платы.

Специалисты провели свой опрос в августе 2020 года. В нем приняли участие 4,9 тысячи жителей разных регионов РФ.