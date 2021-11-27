Большинство россиян назвали доброту главным качеством хорошей мамы

Большинство россиян (67%) заявили, что хорошая мама должна быть доброй. Это качество, по их мнению, является для нее главным. К такому выводу пришли авторы исследования, охватившего 37 российских городов.

Чаще всего доброту как главное качество хорошей мамы называли в Ростова-на-Дону, Казани, Саратове и Хабаровске, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса компании «СберСтрахование жизни».

По мнению каждого десятого опрошенного, мама должна быть терпеливой, а 7,9% посчитали главным качеством строгость. Также участники опроса заявили, что хорошая мама должна быть дать ребенку достойное воспитание и образование, окружить любовью и заботой, следить за здоровьем детей и обеспечить материально.

Более половины опрошенных отметили, что основой семьи, которая нужно любому ребенку, должна быть любовь. По мнению каждого третьего россиянина — это должно быть счастье.

В воскресенье, 28 ноября, в России будут отмечать День матери. Этот праздник учредили в 1998 году. Символом этого дня принято считать незабудку.