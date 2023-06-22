Общество 22 июня 2023, 20:34 Большинство россиян назвали дату начала Великой Отечественной войны ВЦИОМ: 75% россиян вспомнили дату начала Великой Отечественной войны РИА «Новости»

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Приуроченный к Дню памяти и скорби, опрос ВЦИОМ, показал, что 75% россиян помнят дату начала Великой Отечественной войны. Результаты исследования опубликованы на сайте центра изучения общественного мнения.

«Спустя более чем восемь десятилетий россияне продолжают помнить страшную дату начала войны (75%), причем в этом году отмечен максимум за годы измерений, а с 2007 года показатель вырос до 65%», — сказано в сообщении организации.

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Более половины россиян (53%) в этот день занимаются чем-то особенным. Проводят памятные мероприятия внутри семьи 28%, несут цветы к памятникам и убираются на могилах воинов 18% опрошенных. Посещают памятные акции, концерты и шествия 12% респондентов.

Меньше обращаются к религиозной скорби (6%), обращаются к культуре военных лет 5%. При этом 43% участников опроса в эту дату не делают ничего. Большинство опрошенных — 81% — в эту дату посещают памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

Абсолютное большинство россиян (93%) заявили, что в их местности памятники павшим воинам находятся в хорошем состоянии. И только 2% опрошенных сообщили о плохом состоянии мемориалов.

Ранее исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик сообщил, что СССР победил нацистскую Германию во Второй мировой войне, однако человеконенавистническая идеология никуда не делась после 1945 года. Для всех постсоветских народов 22 июня остается ярким напоминаем, что фашизм не исчез.