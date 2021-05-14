Большинство россиян назвали актуальной проблему подделок

Далеко не всегда покупателям удается приобрести оригинальный товар. В магазинах встречаются подделки, наличие которых 75% россиян считают актуальной проблемой.

«75,8% россиян считают проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота актуальной и требующей решения со стороны государства», — привела газета «Известия» цитату из исследования Центра развития перспективных технологий и агентства «Русопрос».

Справиться с ситуацией может помочь маркировка, уверены 75,1% опрошенных. В первую очередь пометки необходимо ставить на лекарствах, заявили 71,2% респондентов. Еще 60,3% россиян посчитали нужным маркировать алкоголь, а про продукты сказали 55,2% участников исследования. Также сомнения в оригинальности часто появляются при покупке парфюмерии и обуви.

Еще востребованными методами проверки товаров являются изучение официальных документов (18,4%), проверка штрихкода (13,9%) и маркировки (13,3%).

Опрос россиян проводили в конце марта с помощью онлайн-вопросов. В исследовании участвовали жители крупных городов страны и некоторых регионов.