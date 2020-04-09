Почти 70% россиян довольны своей жизнью, но отрицательно оценивают происходящее в мире. Опрошенные считают, что в России сложилась напряженная ситуация, но конкретно в их семье все хорошо.

Такие результаты получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во время всероссийского телефонного опроса. Данные исследования опубликовал ТАСС.

ВЦИОМ выяснил, что 69% россиян считают хорошей ситуацию, которая сложилась именно в их жизни. Однако 26% — каждый четвертый респондент — сказали, что у них события складываются негативно.

Чуть больше опрошенных — 70% россиян — оценивают негативно ситуацию, которая сейчас происходит в мире. С положительной стороны ее воспринимают 20% респондентов. Россияне оценивают глобальную ситуацию негативнее, чем частную.

Россияне оценивают текущую ситуацию в мире как чрезвычайно тревожную, в стране — как напряженную, в месте проживания — как приемлемую, а в своей семье — как хорошую ВЦИОМ.

Отмечается, что половина опрошенных (50%) позитивно отзывается о развитии событий конкретно в своем населенном пункте. Негативно ситуацию охарактеризовали 43% респондентов. Обстановку в стране отрицательной назвали 51%, а положительной — 40%.

Опрос проводился 1 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.