Большинство россиян боится коронавируса
Об этом газете «Ведомости» рассказал председатель правления ФоРГО Константин Костин.
«Почти 60% считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры», — отметил сказал он.
Две трети опрошенных поддержат при необходимости ужесточение ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Также выяснилось, что 90% респондентов принимают дополнительные меры предосторожности.
Результаты опроса показали, что люди очень обеспокоены распространением эпидемии в мире. Однако Костин уверен, что дальше эти показатели изменятся и на первый план выйдут социальные страхи.
Эксперт добавил, что люди сейчас консолидировались вокруг власти и больше склонны доверять официальной информации. Ранее в Минздраве рассказали, почему уровень заболеваемости в России ниже, чем в других странах.