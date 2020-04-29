Большинство россиян боится коронавируса

Меньше половины жителей России считают, что коронавирус не представляет угрозы. Такие результаты показало исследование, сделанное холдингом «Ромир» по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Об этом газете «Ведомости» рассказал председатель правления ФоРГО Константин Костин.

«Почти 60% считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры», — отметил сказал он.

Две трети опрошенных поддержат при необходимости ужесточение ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Также выяснилось, что 90% респондентов принимают дополнительные меры предосторожности.

Результаты опроса показали, что люди очень обеспокоены распространением эпидемии в мире. Однако Костин уверен, что дальше эти показатели изменятся и на первый план выйдут социальные страхи.

Эксперт добавил, что люди сейчас консолидировались вокруг власти и больше склонны доверять официальной информации. Ранее в Минздраве рассказали, почему уровень заболеваемости в России ниже, чем в других странах.