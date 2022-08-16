Большинство родителей в России уйдут в отпуск в августе для подготовки детей к школе

Более половины россиян (52%) уходят в отпуск в августе, чтобы подготовить своих детей к школе, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру». При этом у 31% респондентов на эти цели уходит порядка 15 тысяч рублей.

От 15 до 20 тысяч рублей тратят на сборы детей в школу 18% опрошенных, 19% — от 20 до 30 тысяч рублей, 13% — от 30 до 40 тысяч рублей. Сумму более 50 тысяч рублей отпускают на подготовки школьников 14% респондентов, написало РИА «Новости».

На покупку школьной формы большая часть опрошенных родителей собирается потратить более пяти тысяч рублей. Уложиться в меньшую сумму собираются 33% родителей. Более половины участников исследования (53%) намерены купить обувь для школы за две-пять тысяч рублей.

Большинство родителей собираются приобрести нужную детям технику — смартфоны, планшеты. Отдельная статья расходов — школьные и письменные принадлежности. На них 20% опрошенных потратят более трех тысяч рублей, 42% заявили, что уложатся в сумму от одной до двух тысяч рублей.

На покупку рюкзака 49% родителей собираются потратить от двух до пяти тысяч рублей, от одной до двух тысяч рублей — 28% респондентов, 2% готовы купить его за сумму более пяти тысяч рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала о завершении образовательного эксперимента в Якутии. В рамках этого проекта со школьниками, отстающими от программы, занимались преподаватели из Москвы. Контрольный срез знаний показал, что большинство участников эксперимента удалось вывести из группы риска и серьезно повысить их уровень знаний.