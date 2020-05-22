Большинство российских регионов могут снять ограничительные меры из-за пандемии уже в начале лета. Об этом заявил глава Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев на видеосовещании с главой государства.

«На сегодняшний день с достаточно большой долей уверенности <…> можно сказать, что к началу июня, в первой декаде июня, большинство субъектов РФ должны достичь третьей фазы, которая прописана, то есть будут готовы выходить на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики», — сказал Кутырев.

Ранее стало известно, что часть регионов почти достигла показателей для снятия всех ограничений. Но это точно не коснется Москвы, Подмосковья и Петербурга. В этих субъектах больше всего выявленных случаев коронавируса.

Всего, по данным на 22 мая, в России — 326 448 человек, у которых подтвердили COVID-19. Из них около трети выздоровели. С начала эпидемии в стране провели более 8,1 миллиона тестов.