04 апреля 2023, 11:55
Большинство работодателей намерены поднять зарплаты сотрудникам в 2023 году
Около 80% российских работодателей планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам в этом году. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса Русской Школы Управления и HR Metrics.
Представители почти половины опрошенных компаний намерены индексировать зарплаты всем сотрудникам согласно внутренней политике. Около 44% работодателей планируют поднимать оплату труда точечно.
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Более 50% опрошенных заявили о том, что уровень зарплаты работников уже сейчас соответствует рынку труда.
Работа
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