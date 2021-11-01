Большинство программистов в России хотят создать свой бизнес

Большая часть IT-специалистов в России хотят продолжить свою карьеру, открыв собственный бизнес. Такие результаты показало исследование, проведенное на платформе для соревнований по сети All Cups среди 1024 программистов. Его итогами поделился ТАСС.

«41,9% айтишников в будущем планируют открыть собственный бизнес — так они видят свой дальнейший карьерный рост. 31,2% видят себя в ближайшем будущем топ-менеджерами, 21,8% собираются расти „горизонтально“, совершенствуя свои профессиональные навыки, а 5,2% не хотят менять привычный порядок вещей — их все устраивает на текущих позициях», — таковы точные цифры результатов опроса.

Также разработчикам предложили не только порассуждать о своем будущем, но и подумать над тем, что же все-таки важнее: специальные технические знания (hard skills) или же «гибкие» навыки (soft skills). Большая часть айтишников (63,5%) рассудила, что «жесткие» умения наиболее важны в работе. Также многие (56,2%) решили, что для развития в профессии легче всего прокачать soft skills.

Результаты прокомментировал руководитель платформы All Cups Дмитрий Санников. Он отметил, что «жесткие» и «мягкие» навыки одинаково важны для хороших специалистов. Карьера сотрудника пойдет в гору, если эти умения будут в балансе.

В целом, с ним согласились и участники исследования. В ходе опросов они также рассказали, что в вопросах «гибких» навыков они стараются перенимать опыт у руководителя или читать профильную литературу, а вот в том, что касается жестких, все-таки больше доверяют специализированным курсам.