Важное 22 марта 2024, 13:29 «Большинство проголосовало за Путина». Песков — об итогах выборов президента за рубежом Песков: россияне за рубежом обеспечили Путина большим количеством голосов РИА «Новости»

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Самовыдвиженец Владимир Путин победил на выборах президента за рубежом, так как там живут россияне. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело URA.ru.

«Мы уже говорили. Там живут наши граждане, которые решили использовали свой голос на этом голосовании. Большинство проголосовало за Путина», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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В Соединенных Штатах за Путина проголосовали 56% избирателей, в Эстонии — 75%. Центризбирком официально объявил о победе самовыдвиженца 21 марта. Глава государства выступил с обращением по итогам выборов и поблагодарил всех, кто пришел на голосование.

В нескольких городах Ливана появились фотографии Путина после его переизбрания на пост президента. Рекламные щиты разместили в Бейруте и городе Сайда.