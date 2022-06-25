Большинство приехавших в Ростовскую область жителей Донбасса планируют вернуться домой

Большинство жителей Донбасса, которые приехали в Ростовскую область в середине февраля, хотят вернуться домой после стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Основная часть беженцев планирует вернуться назад после стабилизации обстановки. Вместе с тем, часть из них хотят остаться в Ростовской области», — сообщил он в комментарии РИА «Новости».

На сегодняшний день в Ростовской области продолжают работать 47 пунктов временного размещения. Там находятся более четырех тысяч человек, более двух тысяч из них — дети. Им предоставляют питание три раза в день, предметы первой необходимости, при необходимости они получают медицинскую и психологическую помощь.

На этой неделе сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который позволяет украинцам и гражданам ДНР и ЛНР зарегистрироваться в России в качестве самозанятых.