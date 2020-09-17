Большинство опрошенных россиян заявили, что Ленина нужно захоронить

17% респондентов поддержали идею захоронить тело вождя мирового пролетариата на кладбище только после того, как уйдет поколение, для кого он дорог. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна заявил, что готов заплатить любые деньги за тело Ленина. Он захотел построить в Вашингтоне копию мавзолея и перенести Ленина в столицу США. Художник уверен, что американское общество сейчас двигается к социал-коммунистическим преобразованиям.

Депутат Госдумы, член КПРФ Николай Арефьев в беседе с «360» раскритиковал намерение художника из Соединенных Штатов. Парламентарий назвал его желание кощунством. По словам Арефьева, не все в этом мире покупается и продается, а тело Ленина никак не повлияет на американский империализм и на беды, которые он несет человечеству.