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    17 сентября 2020, 07:34

    Большинство опрошенных россиян заявили, что Ленина нужно захоронить

    Андрей Иванов

    Большинство россиян (40%) уверены, что тело Владимира Ленина нужно захоронить. 22% сограждан считают, что оно должно остаться в мавзолее на Красной площади. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы.
    Большинство опрошенных россиян заявили, что Ленина нужно захоронить

    17% респондентов поддержали идею захоронить тело вождя мирового пролетариата на кладбище только после того, как уйдет поколение, для кого он дорог. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

    Ранее художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна заявил, что готов заплатить любые деньги за тело Ленина. Он захотел построить в Вашингтоне копию мавзолея и перенести Ленина в столицу США. Художник уверен, что американское общество сейчас двигается к социал-коммунистическим преобразованиям.

    Депутат Госдумы, член КПРФ Николай Арефьев в беседе с «360» раскритиковал намерение художника из Соединенных Штатов. Парламентарий назвал его желание кощунством. По словам Арефьева, не все в этом мире покупается и продается, а тело Ленина никак не повлияет на американский империализм и на беды, которые он несет человечеству.

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