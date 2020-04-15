Большинство новых зараженных 2019-nСоV в Москве моложе 45

Коронавирус не обходит стороной молодых москвичей. Больше половины новых заболевших в столице младше 45 лет. Среди заразившихся снова есть дети, уточнил оперштаб Москвы.

Старше 65 лет — 11% тех, у кого тест на COVID-19 положительный. Возраст еще 37% инфицированных — от 46 до 65 лет. Коронавирусом заразились 43% москвичей 18-45 лет и 5% несовершеннолетних. Инфекцию нашли у 4% людей старше 80 лет.

Всех пациентов и тех, кто с ними контактировал, уже наблюдают врачи. Всего за сутки в Москве выявили 1774 новых случая COVID-19. Больны 14 776 жителей столицы, умерли 106 человек (11 летальных исходов за сутки).

До 1 мая, напомнили в оперштабе, москвичи, независимо от возраста, обязаны оставаться дома. Это необходимо, чтобы снизить число перемещений граждан по городу. Выходить можно в магазин, аптеку, на прогулку с собакой и для выноса мусора. Тем, кто пользуется личным, общественным и служебным транспортом, необходим электронный пропуск. Из-за проверки документов утром 15 апреля в Московском метрополитене образовались очереди. Столичные власти назвали ситуацию критичной.