Большинство новичков смогли выиграть тендеры на госзакупках

Общая сумма контрактов по госзакупкам в 2020 году выросла с 8,3 до 8,9 триллиона рублей. При этом 60% новичков, зарегистрировавшихся менее года назад в единой информационной системе (ЕИС), смогли выиграть тендеры.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, компаниям удалось заключить контракты на госзакупках на сумму 8,9 триллиона рублей. Такой показатель был в 2020 году, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff Data. В 2019 году общая сумма составляла 8,3 триллиона рублей.

Специалисты также изучили опыт участия в тендерах новичков. Эти компании зарегистрировались в ЕИС менее года назад. Всего в 2020 году заключить контракты удалось 56,9% таких компаний, а в предыдущем году — 67,9%. Лидерами по количеству удачных тендеров среди новичков стали Крым, Чечня и Ульяновская область.

Как уточняется в исследовании, чаще всего новички заключают договоры на сумму до 400 тысяч рублей. За последние два года у начинающих компаний покупали медицинское оборудование, лекарства, компьютеры и периферийные устройства.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал пояснил, что востребованность этих товаров объяснялась пандемией коронавируса. Медицинское оборудование было необходимо больницам, а с помощью компьютеров обеспечивалась удаленная работа.