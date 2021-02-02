Большинство москвичей не захотели возвращаться в офис с удаленки

По данным исследования, 30% москвичей хотели бы снова работать из офиса. За удаленку чаще всего выступали женщины — их среди опрошенных 56%. Некоторые мужчины тоже хотели бы остаться дома после отмены ограничений, но их меньше — 47%.

Этот опрос аналитики провели в Москве с 27 по 31 января. В нем приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, которых перевели на дистанционную работу во время пандемии коронавируса.

Согласно исследованию компании «Мегаплан», удаленка плохо повлияла на стремление россиян к продуктивному труду: 49,4% работников рассказали, что у них упала мотивация.

Московские власти отменили требование к компаниям о переводе 30% сотрудников на удаленный режим 27 января. Теперь это необязательно. Руководители должны сами решать, что им делать: возвращать своих сотрудников в офис или оставить дома.