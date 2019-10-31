Большинство молодых россиян заявили о важности Дня народного единства

Большинство россиян считают важным празднование Дня народного единства. Половина из них уверены, что такие даты сплачивают людей. За праздник в основном выступила молодежь.

Отношение жителей России к празднику, который страна будет отмечать в следующий понедельник, 4 ноября, выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты проведенного ими опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Важность празднования Дня народного единства отметили почти 70% респондентов: для 24% из них он очень важный, еще для 44% — «скорее важный».

Тех, для кого праздновать дату «не важно», оказалось 14%. Ответ «скорее не важно» дали 13% опрошенных, а еще 5% ответить затруднились.

В основном, о том, что праздник отмечать важно, говорили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Таких набралось 83%. Аналогичной точки зрения придерживается и 81% жителей села.

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50% участников опроса уверены, что отмечать праздник надо, поскольку он способствует сплочению. Воспитательный момент в плане патриотизма в этом увидели 10% респондентов. Еще 8% назвали его отличным поводом для праздничной атмосферы, а 7% сочли важным праздником для страны из-за соотношения с историческими событиями.

Из тех россиян, кто не хочет отмечать День народного единства, 24% заявили, что самого единства как такового в стране нет. Суть праздника остается непонятной для 15% респондентов, а 13% считают его надуманным.

ВЦИОМ провел свой опрос 28 октября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.