Общество 06 февраля 2024, 15:47 Большинство молодых людей увидели в мессенджерах возможности для саморазвития «Сферум»: мессенджеры помогли 77% молодых людей найти хобби Unsplash

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Порядка 86% молодежи увидели в использовании мессенджеров возможности для саморазвития. Еще 82% процента респондентов считают, что общение в чатах способствует развитию «мягких» навыков. Исследование провели образовательная платформа «Сферум» и проект Росмолодежи «Твой Ход».

За последний год 77% опрошенных нашли с помощью мессенджеров интересное дело или хобби: обучающие программы, идеи для творчества и культурные мероприятия. По мнению большинства молодых людей, главная польза чатов заключается в доступности общения — 72% респондентов нашли в мессенджерах друзей.

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С правилами цифрового этикета оказались знакомы 92% молодежи, 86% считают, что они вежливо общаются в чатах, 60% пишут коротко и по делу. Половина респондентов использует поиск по мессенджерам, прежде чем задать вопрос, 49% закрепляют важную информацию в чатах, а 46% учитывают часовой пояс собеседника.

«Сегодня нашу жизнь невозможно представить без общения в мессенджерах, и наш совместный опрос с проектом „Твой Ход“ показал, что молодежь максимально активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками», — отметил руководитель сервиса «Сферум» Рубен Акопов.

Он добавил, что «Сферум» разработали специально для общения по учебе. Сервис помогает не только общаться, но и дает возможность развиваться.

Ранее пользователи «Сферума» получили возможность использовать функцию расшифровки видеозвонков. В учебном профиле приложения также появился раздел «Награды».