Большинство лагерей не смогли самостоятельно войти в программу кешбэка

Только 16% детских лагерей смогли войти в программу кешбэка самостоятельно. Остальные воспользовались услугами туроператоров, что повлияло на цену путевки.

«Мы проанализировали данные, переговорили с руководителями загородных учреждений и пришли к выводу: у лагерей нет интереса подключаться к программе кешбэка самостоятельно», — рассказала в интервью «Парламентской газете» глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Чиновница отметила, что многим лагерям не хватает технического и кадрового персонала для подключения к программе. Не все могут разобраться в инструкции от Ростуризма по подключению к программе, изложенной на 30 страницах.

Еще одна проблема — неверная трактовка в регионах. Многим детским лагерям дневного пребывания было отказано из-за отсутствия столовых. Однако, по словам Гумеровой, в учебное время столовые в школах соответствовали нормам, а когда речь зашла о лагерях, ведомство запретило ими пользоваться.

«Мы обсудили эту ситуацию с Роспотребнадзором. Были направлены соответствующие рекомендации в регионы», — добавила Лилия Гумерова.

Сенатор считает, что исправить ситуацию поможет включение в программу кешбэка всех стационарных загородных лагерей, которые уже входят в официальный региональный реестр детских оздоровительных учреждений. Также нужно продлить срок подключения к программе.