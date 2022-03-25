Большинство фанатов не поддержало российских блогеров-кумиров в других соцсетях

Многие фанаты отказались переходить за своими кумирами в другие соцсети после закрытия в России Instagram* и частичного ограничения работы TikTok. Наиболее оптимистичные результаты эксперты отметили у Моргенштерна, написал «ФедералПресс» со ссылкой на исследователей «Медиалогии».

На артиста за последний месяц подписались около 2,6 миллиона человек «ВКонтакте», а это — 32,7% от его аудитории в Instagram* и 22,3% от количества подписчиков в YouTube.

На визажиста Гоар Аветисян за две недели подписалось около миллиона фанатов в Telegram — это 8,6% от ее аккаунта в Instagram*. Блогер Валерия Чекалина смогла перенести в Telegram 10,9% своей аудитории, а Ксения Бородина — 6,6% от Instagram*.

Отказались вести социальные сети телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. Исследователи посчитали, что наиболее популярные блогеры-миллионники смогли «увести» за собой максимум 30% аудитории.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России