Большие новости 9 сентября: глава МЧС стал героем России, пропавших школьниц нашли живыми, переговоры Путина и Лукашенко

Министру МЧС Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание героя России. Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят в Кремле. В Ногинске нашли тела семерых погибших, объявлен трехдневный траур. Северный флот начал масштабные учения в Арктике. Пропавших под Красноярском девочек нашли живыми. О самом главном к вечеру 9 сентября — в дайджесте «360».

Переговоры в Кремле

В Кремле вечером в среду вечером проходят переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. На повестке встречи оказались 28 общих для двух стран программ, которые охватывают основные вехи сотрудничества. По прогнозам, утвердить планы могут уже в конце октября.

Учения в Арктике

Масштабные учения Северного флота России начались в Арктической зоне. В них принимают участие больше 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов и порядка восьми тысяч военных. В ходе маневров военнослужащие отработают действия по защите Северного морского пути.

Рейс из Кабула

СМИ сообщили, что из Кабула впервые с момента захватал города талибами* вылетел коммерческий рейс. По предварительным данным, самолет следовал из афганской столицы в Доху. Ранее талибы* говорили, что разрешают вылет и прилет только военным самолетам, которые занимаются эвакуацией иностранных граждан.

Траур в Ногинске

Из-под завалов рухнувшего дома в Ногинске, где в среду утром прогремел взрыв бытового газа, извлекли тела семерых погибших. Среди них двое детей. Работы по поиску пострадавших завершены. На месте работали спасатели, техника и кинологи. В Богородском городском округе объявлен трехдневный траур.

Пропавшие дети

Две девочки, которые пропали в Лесосибирске под Красноярском, найдены живыми. Школьница ушли из дома 7 сентября, и с тех пор о них ничего не было слышно. По предварительным данным, причиной ухода детей стал конфликт с мамой одной из девочек. Поисками занимался весь личный состав МВД по Красноярскому краю.

Герой России

Глава МЧС страны Евгений Зиничев посмертно стал героем России. Почетное звание ему присвоил лично президент Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Зиничев проявил при исполнении служебного долга героизм, мужество и отвагу. Министр погиб, спасая жизнь другого человека.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России