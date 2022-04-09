Большие деньги «растут» среди помидоров и огурцов

В сельском хозяйстве России еще многое предстоит модернизировать. Для этого требуются рабочие руки. Сыровар Олег Сирота рассказал «360», какие специалисты особенно востребованы в период санкций.

Многие вещи пока еще не механизированы. Например, в этом году у нас по всему Подмосковью будут большие посадки овощей, овощных культур: картошки, моркови. И основная масса этих продуктов будет выращиваться по простым технологиям, потому что многие хозяйства делают это в первый раз.

Вот как нам, например, сказали: «Ребят, в том году был дефицит», и Минсельхоз сказал: «Фермеры, хотите — не хотите, а увеличивайте посадки овощей». Мы в этом году будем увеличивать посадки. Но это будет ручной труд. Нам нужно нанять человек 10 будет, привлечь на лето. Для того, чтобы картофель посадить, отсортировать, вырастить, прополоть, обработать. То же самое с капустой провести, с морковью.

И даже на более-менее крупных предприятиях, например, на луховицких огурцах, у коллег-фермеров все равно работают десятки людей. Я знаю только одно хозяйство, которое готово в мае месяце принять сразу сто человек с проживанием. Это только одно предприятие, а сколько таких по Московской области!

У нас дефицит, давай пройдем по вакансиям. У нас есть вакансия официанта, 45-50 тысяч рублей, без чаевых, просто на руки. У нас есть вакансия в сырном хранилище, минимальная заработная плата — 75 тысяч рублей, просто на входе. Тракторист-механизатор с тракторными правами, который знает технику будет получить не меньше 70-80, а период уборной, посевной кампаний — гораздо больше. Мы для иногородних предоставляем общежития. Мы сейчас снимаем квартиры, дома, строим общежития для того, чтобы размещать людей.