Общество 04 марта 2023, 03:32 Большей части населения планеты предрекли ожирение к 2035 году CNN: половина населения Земли будет страдать из-за лишнего веса к 2035 году Pxhere

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Всемирная федерация по борьбе с ожирением предупредила о резком росте числа людей, которые страдают от лишнего веса. Уточняется, что 51% всего населения Земли столкнется с избыточным весом в течение следующих 12 лет, сообщил CNN.

Аналитики прогнозируют, что к 2035 году будет около четырех миллиардов человек с лишним весом. При этом с каждым годом растет количество детей, у которых выявляют этот недуг.

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Глава организации Луиза Баур призвала лидеров стран разработать срочные меры по борьбе с ожирением. Прежде всего нужно определить причины роста числа заболевших.

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В своем докладе организация назвала страны, население которых чаще всего страдает от лишнего веса. Так, девять из 10 стран с наибольшим ожидаемым ростом ожирения в мире — это государства с низким или средним уровнем дохода в Африке и Азии.

Ранее диетолог Надежда Фетисова рассказала, как бороться с подростковым ожирением. Прежде всего, родители должны подавать пример своему ребенку. По словам врача, спортом должна заниматься вся семья.