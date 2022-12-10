Общество 10 декабря 2022, 15:29 Большегрузам временно запретят въезд на Крымский мост Минтранс: грузовикам временно закроют проезд по Крымскому мосту с 11 декабря РИА «Новости»

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Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны временно ограничат по Крымскому мосту. Об этом сообщил Минтранс России.

Новые правила вступят в силу в ночь на воскресенье, 11 декабря. С полуночи водителям фур грузоподъемностью более 1,5 тонны запретят въезд на Крымский мост.

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«При пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», — указали в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что на мост в числе других не пустят и автомобили типа «Газель», вне зависимости от того, с грузом они или без. В министерстве обратили внимание, что запрет вводят временно.

Президент России Владимир Путин приехал на Крымский мост в понедельник, 5 декабря. За рулем Mercedes российский лидер проехал по отремонтированной автомобильной части переправы. Глава государства назвал целями поездки поддержку рабочих и проверку качества ремонта.