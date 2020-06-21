Больше зарплата, меньше расходы. Во ВНИИ труда назвали плюсы удаленной работы

Главным преимуществом удаленной работы назвали то, что она позволяет выбрать компанию из любого региона. А это может положительно сказаться на зарплате.

«Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов. У соискателя есть шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем она могла бы быть на такой же позиции в родном регионе», — отметила эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина в беседе с RT.

Работодатели от этого тоже выигрывают, ведь у них значительно расширятся возможности для подбора кадров нужной квалификации.

Еще один плюс для сотрудников от удаленки — отсутствие трат и времени, и денег на дорогу. А в случае, если нужно ездить в другой регион, эти расходы могут быть существенными.

По мнению Забелиной, развитию удаленной работы будет способствовать система электронного документооборота, которая постепенно внедряется во всех регионах.

Кроме того, гибкость трудовых отношений повысится после принятия законопроекта о регулировании дистанционной занятости. Это поможет людям с детьми и ограниченными возможностями работать в более благоприятных условиях.