Россиян в ситуации с коронавирусом больше заботит здоровье, чем деньги

Соцопрос был проведен на прошлой неделе компанией развития общественных связей (КРОС) с помощью исследовательской платформы Mail.ru Group на базе панели во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В исследовании приняли участие 1,6 тысячи пользователей соцсетей.

Больше всего опрошенные (40%) не доверяют данным о количестве заболевших, они обеспокоены недостатком информации. При этом данные о числе диагностированных больных, выздоровевших и умерших публикуются каждый день. Так, по состоянию на 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев заражения, скончались 24 человека.

Более трети (36%) опрошенных волнует отсутствие вакцины от коронавируса и методики лечения. Предполагаемое отсутствие в их городе необходимого оборудования для оказания качественной медицинской помощи волнует 20% респондентов. Еще 27% опрошенных переживают за родственников старшего поколения. Они опасаются, что те могут вовремя не получить медицинскую помощь. Экономические последствия пандемии беспокоят только четверть (25%) респондентов. Боятся остаться без зарплаты и работы, попав на карантин, 16% опрошенных.

При этом психолог Юлия Урушадзе отметила, что тревожность, которая возникает в ответ на изменения в стране и мире, является здоровой реакцией на происходящее. По ее мнению, несмотря на трудности, «люди научатся вскоре жить в новых реалиях».