Общество 13 февраля 2023, 12:20 Больше всего подростков с ожирением выявили в Петербурге

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Минздрав опубликовал статистику, в которой говорится, что Санкт-Петербург вышел на первое место по числу заболеваемости ожирением среди подростков от 15 до 17 лет. Об этом написало РИА «Новости».

В антирейтинг также попали Оренбургская, Орловская, Смоленская области, Республика Ингушетия и Чеченская Республика, сообщили «Невские новости».

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В ведомстве добавили, что за последние 20 лет диагноз «ожирение» у российской молодежи медики стали выявлять в шесть раз чаще.

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