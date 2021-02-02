СМИ: преступлений с пластиковыми картами стало больше в 5,5 раза

Количество преступлений с использованием пластиковых карт в 2020 году в 5,5 раза превысило прошлогодние показатели. Людей в том числе обманывают при помощи интернета и мобильной связи.

Всего преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2020 году зафиксировали 510,4 тысячи — на 73,4% больше, чем в 2019-м. Случаев мошенничества с картами было 190,2 тысячи, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Последний показатель показал рекордный рост — на 453,1%. При помощи интернета совершено 300,3 тысячи преступлений — на 91,3% больше, а через средства мобильной связи — 218,7 тысячи (+88,3%).

Инструменты IT-технологий активно входят в применение, объяснили в МВД. Появляются новые методы мошенничества, да и поведение пострадавших — одна из причин возросшей в этой сфере преступности.

Настоящей проблемой 2020 года стали, по мнению экспертов, массовые телефонные мошенничества. Проблем добавляют вредоносные «банковские» приложения для смартфонов и фальшивые сайты платежных систем. Не исключено, что в 2021-м тенденция сохранится.

Минимизировать ущерб от деятельности злоумышленников можно: например, повышать цифровую грамотность россиян. Необходим, заметили специалисты, и алгоритм действий при столкновении с мошенниками. Корень зла игроки рынка видят во внутренних утечках.