Больше трети россиян сообщили, что для них важна успешная карьера партнера

45% женщин и 32% мужчин поддержали эту информацию. Они считают, что успешная карьера партнера важна для построения личных отношений. А треть опрошенных не обращают на это внимания.

Для 28% опрошенных женщин не важна карьера возлюбленного. 42% мужчин не уделяют внимания карьере партнерши в личной жизни.

В общей сложности удачи на работе имеют значение для 40% опрошенных россиян.

Однако при ответе на вопрос, могут ли проблемы в карьере стать причиной расставания, жители России (и мужчины, и женщины) проявили единодушие. Более 90% респондентов заявили, что это однозначно не будет поводом для разрыва. Лишь 2% женщин и 1% мужчин будут вынуждены расстаться со своей второй половинкой, если у них возникнут проблемы на работе.

В опросе приняли участие более 4700 человек. Опрашивали экономически активное население России старше 18 лет.