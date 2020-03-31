Больше трети новых заболевших COVID-19 оказались молодыми людьми

Речь идет о 35% россиян в возрасте от 18 до 40 лет, об этом сообщили в оперштабе. Хотя почти половина заболевших (40%) это люди от 40 до 65 лет. Еще четверть инфицированных старше 65 лет. Среди новых заразивших очень мало детей, но все-таки они есть. Это 5% от общего числа заболевших.

Всего в Москве зарегистрировано 1613 случаев заболевания. Все инфицированные и люди, в последние две недели общавшиеся с ними, находятся под наблюдением врачей. Еще один факт — 10% заразившихся в прошедшие две недели ездили в европейские страны.

Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 500 новых случаев. Общее число зараженных составляет 2337 человек в 73 регионах страны. Среди них впервые оказались жители Астраханской и Магаданской областей. Жертвами коронавируса в России стали уже 17 человек. При этом вылечился 121 россиянин.

Всего в мире уже более 788 тысяч, заболевших COVID-19. От вируса умерли свыше 37,8 тысячи человек.