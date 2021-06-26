«Больше суток гниет в доме»: жительница Краснодара пожаловалась на поборы за вывоз трупа

В общежитии Краснодара уже больше суток разлагается труп мужчины. Тело отказываются вывозить бесплатно и требуют от дочери покойного шесть тысяч рублей, но у нее нет таких денег, рассказала «360» соседка женщины Надежда Пупкова.

По ее словам, мужчина умер рано утром 25 июня. Его дочь приехала домой в 11:45 и вызвала соответствующие органы, в полдень позвонила участковому и ждала реакции до вечера.

«В 20:00 пришел участковый. Он вызвал труповозку, те потребовали шесть тысяч рублей. Но таких денег у этой женщины нет», — рассказала Пупкова.

Соседка добавила, что дочь умершего имеет инвалидность и получает всего около 10 тысяч рублей в месяц. Для нее такие деньги за вывоз трупа — просто неподъемная сумма.

«Мы не просим бесплатно хоронить, мы просим просто вывезти труп и дать пару дней, чтобы она нашла деньги», — добавила Пупкова.

Она с возмущением добавила, что запах от разлагающегося тела распространился уже по всему общежитию. На улице стоит жара +30 градусов. Вся эта ситуация очень неприятная и опасная, а из-за отказа вывозить тело бесплатно еще и безвыходная.

Пупкова добавила, что в Краснодаре словно действуют какие-то свои правила, хотя тело покойника должны вывозить в морг бесплатно. Она сослалась на федеральный закон «О погребении и похоронном деле», согласно которому ответственность за доставку тела умершего человека от места смерти до морга лежит на органах внутренних дел и специализированной службе по вопросам похоронного дела.

«27 часов труп гниет в комнате! Малоимущая женщина-инвалид должна платить, хотя процедура должна быть бесплатной. В Краснодаре, видимо, свои законы. Это ужас! Уже вторые сутки я вызываю полицию. Мне говорят — у нас приказ администрации, что трупы должны перевозиться за деньги», — посетовала собеседница «360».

Пупкова добавила продолжает настойчиво звонить в администрацию города, чиновникам в других регионах, пытается решить проблему и на федеральном уровне. Она подчеркнула, что не просит, чтобы кто-то заплатил за вывоз тела, ее цель — соблюдение законодательства и прав людей.