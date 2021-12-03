Больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой в России. Об этом сообщили эксперты Роскачества, которые провели собственное исследование и вынуждены были обратиться в Генеральную прокуратуру. Подмена была обнаружена в каждых 11 из 19 банок, которые приобретались в российских магазинах.

«Вместо сайры производитель использует сардину или сельдь. За этот год проведено порядка 120 исследований различных производителей и в 45 случаях выявлено, что сайра подменена», — заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Как отметил телеканал «Звезда», сайра- достаточно редкая рыба. Выловить ее можно только в темное время суток. В России чаще всего она обитает в районе Курильских островов, но в последние годы улов значительно уменьшился. Поэтому часть производителей стала закупать сайру в Японии, другие остались на Дальнем Востоке, а вот третьи решились на обман.

Продажи при этом меньше не стали. В банках любая рыба выглядит примерно одинаково, проверить возможно только в лаборатории. Тут берут ДНК, так и выявляют вид рыбы. Уже после нескольких минут изучения одной из банок сайры эксперты способны сделать предварительные выводы. Например, в банке может оказаться сельдь. Обман начинается в том месте, где рыбу упаковывают. Чаще всего это происходит на небольших предприятиях, недавно появившихся на рынке.

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