Больше половины российских компаний перевели сотрудников на удаленку

Больше половины российских компаний перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Коронавирус заставил изменить привычный ритм 54% предприятий страны.

Специалисты Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), НИУ ВШЭ и Microsoft в России провели исследование, которое показало, сколько компаний в РФ теперь работают на удаленке. Его результаты привело РИА «Новости».

«Согласно результатам исследования, 54% российских предприятий и компаний, принявших участие в опросе, перешли на удаленный режим работы полностью или частично», — отметили в РАЭК. До весны 2020 года удаленно работал менее 1% предприятий.

Некоторые компании не перешли на удаленный режим работы, но полностью поменяли бизнес-процессы. Таких оказалось 8%.

Работодатели полагают, что события весны 2020 года окажут на бизнес долгосрочное влияние. В этом уверен 81% респондентов. Еще 47% заявили, что дистанционная занятость станет одним из общепринятых форматов.

Ждут предприниматели и изменений во внутренних бизнес-процессах и организации внешнего взаимодействия. Перераспределение последнего в пользу цифровых каналов предсказывает 41% опрошенных. Треть участников исследования — 33% — ожидают, что общение с клиентами частично перейдет в дистанционную форму. Распространение использования ЭЦП и биометрии для дистанционного подтверждения действий прогнозируют 26%.

Наиболее существенные изменения, следует из опроса, ожидаются в сфере внешних коммуникаций. Предполагается, что внешние встречи частично перейдут в онлайн, изменится и сам формат мероприятий — многие останутся в дистанционном режиме и в будущем.

Аналитики провели опрос представителей российского бизнеса с 25 мая по 3 июня. В нем участвовали сотрудники российских предприятий и компаний из разных отраслей экономики в возрасте от 20 до 60 лет.