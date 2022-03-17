Больше половины российских компаний назвали свое положение стабильным

Около 55% российских компаний считают свое положение на рынке стабильным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Около 51% организаций не намерены пересматривать заработные платы своих сотрудников, 35% увеличат их по составленным ранее планам, 10% компаний пойдут на сокращение зарплат.

Примерно 38% опрошенных компаний расчитывают усилить подбор персонала, 12% начнут массовые сокращения, а 47% ради сохранения нынешних коллективов перестанут принимать новых сотрудников.

Также 27% компаний оказывают работникам эмоциональную и психологическую поддержку, 6% отправили работников на удаленный формат, 62% не вводили никаких новых инструментов поддержки персонала и лишь 4% оказали материальную помощь.

В исследовании приняли участие около тысячи крупных работодателей со всей России.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец сообщил, что пик безработицы в России придет в 2022 году.