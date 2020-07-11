Больше половины россиян ждут ухудшения благосостояния в 2020 году

Более половины россиян пессимистично настроены относительно своего благосостояния в течение 2020 года.

Как следует из результатов мониторинга РАНХиГС, 36% опрошенных уверены, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% считают, что оно существенно ухудшится, пишет газета «Известия».

Четверть (25%) респондентов рассказали, что в их доходах не будет каких-либо изменений. О том, что их материальное положение в той или иной мере улучшится заявили только 6% опрошенных. Как рассказали в пресс-службе Минтруда, с конца марта по июнь в России было уволено свыше 3,7 миллиона граждан, а число трудоустроенных составило больше трех миллионов.

Ранее аналитики российского сервиса по поиску работы спросили людей, сколько бы они хотели получать после стабилизации экономической обстановки и полного снятия ограничительных мер. В среднем люди по стране хотят ежемесячно зарабатывать по 74 тысячи рублей. При этом женщины согласны на 61 тысячу в месяц, мужчины хотят 86 тысяч.