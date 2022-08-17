Идею усыновления российских детей иностранцами не поддерживают 60% россиян. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Они опубликованы на сайте организации.

«Больше половины россиян сегодня поддерживают идею, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах (60%). Противоположной точки зрения придерживаются 32%: по их мнению, детей можно отдавать на усыновление иностранным гражданам, так как это шанс обрести семью», — сказано в сообщении.

Исследование показало, что больше всего поддерживает международное усыновление группа людей от 18 до 24 лет (76%), меньше всех — россияне от 60 лет и старше (81%).

Молодые жители страны в возрасте 25-34 лет разделились во мнении: 45% выступают за, 48% — против.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», известный как «Закон Димы Яковлева», приняли в России в 2012 году. Документ ввел запрет на усыновление российских детей гражданами стран Запада, в том числе США.