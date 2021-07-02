Больше половины россиян высказались против нового локдауна

Больше половины жителей РФ заявили, что они против введения нового локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом говорят результаты опрос банка «Открытие». С ними ознакомилось РИА «Новости».

О том, что новые жесткие ограничения могут еще больше снизить доходы и окончательно убить экономику, сказал 51% опрошенных. При этом 28% полагают, что у регионов нет никаких санитарных оснований для введения нового локдауна. Такого мнения придерживаются 36% респондентов из Сибири и 35% — с Северного Кавказа.

За новый локдаун выступили лишь 20% опрошенных. Больше всего эту меру поддерживают в Петербурге и Ленинградской области (32%), а также в Москве и Московской области (28%). Меньше всего хотят локдауна в Южном федеральном округе (12%) и Поволжье (15%).

Опрос проводился 25–30 июня. В нем участвовали тысяча человек из городов с населением более 100 тысяч.

В Москве локдаун пока вводить не собираются. В столице введены ограничения на посещение ресторанов и кафе. Вход туда разрешен только людям, получившим QR-коды. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что закрывать общественный транспорт в Москве не планируют.