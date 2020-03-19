В ходе опроса 61% респондентов заявил, что уверен в способности властей, а также эпидемиологических и медицинских служб защитить россиян в случае наступления настоящей эпидемии. 32% опрошенных усомнились, что руководству страны, надзорным органам и врачам такое под силу.

На вопрос о вероятности возникновения эпидемии коронавируса в России 30% ответили, что вполне допускают такую вероятность развития событий 5% респондентов заявили, что эпидемия в стране уже началась. При этом более половины участников опроса (54%) подчеркнули, что не верят в вероятность развития эпидемии коронавируса. Опрос провели среди 1600 человек старше 18 лет.

На сегодняшний день в России коронавирус обнаружили у 147 человек, что на 33 человека больше, чем сутки ранее. Количество выздоровевших составило пять человек.

Сегодня стало известно, что 79-летняя пациентка с хроническими заболеваниями скончалась в московской инфекционной больнице. Туда она попала после того, как у нее диагностировали коронавирус. В Оперативном штабе российской столицы уточнили, что смерть женщины наступила из-за пневмонии, развившейся на фоне других болезней.