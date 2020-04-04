Больше половины россиян с коронавирусом заразились внутри страны

Чаще всего россияне с подтвержденным коронавирусом заражались через контакты с людьми внутри страны. Другие пациенты подхватили инфекцию в Италии, Испании и Франции.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на все зафиксированные случаи заражения 808 из 4731 приходится на привезенные из 73 стран. Заболевшие COVID-19 чаще всего возвращались домой из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, пишет газета «Известия».

Еще 2854 человека заразились после контакта с инфицированными. Это произошло уже на территории России. Остальные 487 случаев заболевания пока остаются под вопросом.

По словам Голиковой, лидерами по заразившимся коронавирусом на 100 тысяч жителей являются Москва, Республика Коми и Бурятия. Также в этот список входят Петербург, Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего в России насчитывается 4731 случай заболевания COVID-19. Зафиксировано 43 летальных исхода. Вылечить от коронавируса удалось уже 333 пациентов. В мире количество инфицированных уже перевалило за отметку в 1,1 миллиона человек.