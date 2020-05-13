Больше половины россиян решили не идти летом в отпуск

Многие россияне отменили свои планы из-за коронавируса. Так, большинство жителей отказались от отпуска в летние месяцы. Решил отдохнуть от работы в это время только 41% сотрудников.

Подавляющее число россиян во время опроса заявило, что не планируют отпуск этим летом, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Открытие». Из них 30% решили продолжить ходить на работу, еще 13% респондентов сейчас сидят безработные. В летние месяцы планируют искать вакансии 7% жителей. Не смогли определиться со своими планами 7% опрошенных.

Из 41% готовых уйти в отпуск летом 26% точно нацелились на отдых. Также 15% сотрудников отметили, что напишут заявление, когда откроют границы. Порядка 27% россиян признались, что опасаются дальних поездок. Совсем не готовы покидать страну 8% людей, а 27% — поедут за границу при первой же возможности.

Специалисты банка выяснили, что 22% опрошенных хотят отправиться в поездку по России. Еще 19% проведут свой отпуск дома, а 18% — на даче. Планируют поехать в другую страну 14% респондентов. Точных планов на отпуск нет у 27% россиян, а у 13% нет денег на заграничные поездки.

Опрос проводился с 11 по 12 мая среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет. В исследовании участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек и доходом от 30 до 60 тысяч рублей.

Ранее опрос показал, что на майские праздники 66% россиян остались дома на самоизоляции. При этом каждый третий не отказал себе в шашлыках.