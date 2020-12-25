Больше половины россиян решили копить деньги после событий 2020 года

Делать накопления в 2021 году планируют 64% россиян. При этом в уходящем году следовать плану удавалось лишь 28%. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы.

С исследованием «Работа.ру» ознакомился РБК. У большинства (72%) не получилось копить деньги в 2020 году. Больше половины тех, кто все-таки откладывал, выделяли на это менее 10% от своего дохода. До пятой части из бюджета могли отложить 26% респондентов. Лишь 8% заявили, что откладывали больше половины из того, что получали.

В будущем 37% опрошенных хотели бы откладывать до 20%. Еще 15% намерены класть в кубышку до 50% от заработков, 8% — более 50%.

Чаще всего россияне копят на непредвиденные случаи — увольнение или задержку зарплаты. Так делают 35% респондентов. На возможные болезни или другие форс-мажоры откладывают 25%. Популярными вариантами также являются покупка квартиры или дачи (15%), отпуск (13%), ремонт (12%), покупка автомобиля (10%), образование или повышение квалификации (8%), образование детей (6%), пенсия (4%).

В опросе, который прошел в декабре 2020 года, принимали участие более трех тысяч россиян из разных регионов. Ранее другое исследование показало, что 55% респондентов не надеются получить премии в этом году.