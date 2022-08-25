Больше половины россиян признались, что у них есть копилка с монетами

У 65% россиян дома есть копилка с монетами. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ, передал РБК.

Монетами люди расплачиваются в магазинах (38%) или в общественном транспорте (28%). Из них 15% также обменивают монеты в банках, кассах или в специальных автоматах. Каждый десятый (10%) жертвует их куда-либо, 6% кладут на счет.

Чаще всего монетами для оплаты в автоматах и терминалах пользуются молодые люди до 24 лет, граждане 25–34 лет — для оплаты в общественном транспорте, лица старше 55 лет — для оплаты товаров в магазине. При этом многие россияне в возрасте от 35 лет до 44 лет чаще всего никаких действий с монетами не совершают, просто копят.

Опрос провели среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет из 53 регионов России.

Ранее результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ» показали, что большинство жителей России хотели бы получать на пенсии дополнительный доход в размере 50–100 тысяч рублей — этого должно хватить на комфортную жизнь. А 15% сообщили, что им хватит и менее 50 тысяч рублей.