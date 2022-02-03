Больше половины россиян признались, что сталкивались с грубостью сотрудников службы поддержки

Почти все (96,4%) россияне сталкивались с ситуациями, когда служба поддержки различных сервисов оказывались не в состоянии решить их проблему. Это следует из опроса компании Lia.Chat. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

Кроме того, 55,5% опрошенных рассказали, что сталкивались с грубостью от сотрудников службы поддержки.

Наиболее раздражающими проблемами в общении с сотрудниками службы поддержки россияне назвали долгое решение проблемы, переключение на других сотрудников и общение по скрипту без попытки вникнуть в вопрос.