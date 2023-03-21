Общество 21 марта 2023, 18:37 Больше половины россиян признались, что мучаются от недосыпа

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В России недостаточно спят 79% всех жителей. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование, проведенное двумя страховыми компаниями.

Из-за недостатка отдыха опрошенные пожаловались на нарушение памяти, проблемы с концентрацией и апатию. О таких проблемах рассказали 43,1% респондентов.

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Как отметили «Дни.ру», 20% признались, что ежедневно спят менее шести часов, до восьми часов проводят в кровати около половины опрошенных.

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Как отметили специалисты, чтобы улучшить качество отдыха, следует исключить алкоголь и кофеин, не переедать на ночь и стараться ложиться в одно и то же время.

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