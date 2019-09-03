Больше половины россиян признали теракты маловероятными

Большая часть россиян уверена, что власти способны защитить население страны от терактов. Если в начале XXI века в этом сомневались 74% жителей государства, то теперь — лишь 16%.

Убеждены в такой защиты 80% респондентов, выяснил Всероссийский центр исследования общественного мнения. В 2002 году подобного мнения придерживался лишь каждый пятый житель РФ. Результаты проведенного опроса были опубликованы на сайте ВЦИОМ.

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Маловероятными террористические атаки на россиян назвали 53% опрошенных. Еще треть — 32% — не исключили такой возможности.

По мнению 15% участников исследования, в основном угроза терактов исходит от США. Кроме того, каждый десятый респондент — 11% — подчеркнул, что наибольшую опасность представляют собой боевики запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство»*.

Как отметил директор ВЦИОМ по стратегическом развитию Степан Львов, угроза со стороны международного терроризма в оценках россиян существенно ослабла по сравнению с нулевыми годами. Теперь жители РФ в основном связывают ее с недружелюбно настроенным государством.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос 31 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира.