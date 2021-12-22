Больше половины россиян пожалели о распаде СССР

Больше половины россиян жалеют, что Советский Союз распался в 1991 году. Такого мнения придерживаются 62% жителей страны, о чем говорят итоги опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые оказались в распоряжении агентства «Интерфакс».

Больше всего о распаде СССР жалеют не пожилые россияне. Среди тех, кто старше 60 лет, доля огорченных случившимся составила 76%, а вот среди тех, кому от 46 до 60 лет, — 82%.

Часть молодежи тоже не обрадована этим событием. Больше четверти из них (28%) сожалеют о распаде СССР. Среди граждан в возрасте от 32 до 45 лет таких 56%.

Но дать точную оценку распаду союзного государства смогли не все. Каждый шестой затруднился ответить на вопрос о своем отношении к случившемуся.

При этом больше половины россиян (52%) бы положительно отнеслись к возвращению СССР, а отрицательный ответ дали 31% респондентов. Однако возможность воссоединения всех бывших союзных республик допустили только 6% сограждан, но в объединение части из них поверили уже больше — 29%.